Divisão antiatentado do DF prende homem que ameaçou em rede social atacar Brasília

A Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), criada do final de novembro em resposta ao atentado na Praça dos Três Poderes, realizou sua primeira prisão neste domingo, 29. A operação deste fim de semana deteve um homem que anunciou em perfil pessoal nas redes sociais que iria a Brasília realizar ataques violentos.

Segundo informações da Polícia Civil, a operação começou já no sábado, 28, após o recebimento de uma denúncia anônima apontando que esse homem, de 30 anos e morador de Fortaleza (CE), fez publicações nas redes sociais anunciando intenções violentas na capital federal.

Nas postagens, ele escreveu que, para o que pretendia, seria necessário que as autoridades aumentassem a segurança de Brasília “em 100 vezes” e iria “terminar a missão” para então partir para “os céus”.

A polícia passou a monitorar as redes sociais do suspeito até prendê-lo, neste domingo. Ele foi encontrado na Bahia pegando carona em um caminhão que seguia rumo à capital federal, em uma operação que contou com o suporte estratégico da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil do Distrito Federal.

O preso agora está sob custódia e à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam. A reportagem não localizou advogados ou representantes do suspeito.

Essa é a quarta investigação conduzida pela Divisão de Combate ao Extremismo Violento da PCDF em pouco menos de um mês de trabalho e a primeira prisão efetuada. O grupo foi criado por decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no dia 21 de novembro, em resposta ao ataque realizado oito dias antes por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, na frente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois de lançar bombas contra a sede do Poder Judiciário, Francisco Luiz acabou morrendo após acionar um dos próprios explosivos. O autor do ataque anunciou suas intenções violentas em publicações em seu perfil nas redes sociais e, horas antes, visitou a Câmara dos Deputados. Ele também deixou bombas em um carro estacionado em um dos anexos da Casa.

“Temos que aperfeiçoar nossos instrumentos de segurança diante desse novo momento de radicalismo”, disse o governador ao Estadão, neste domingo.

Um outro incidente ocorrido neste sábado, 28, chamou a atenção em Brasília. Um homem passou pelo Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (PMDF) dizendo que estava com explosivos e ameaçando detoná-los contra as sedes do Comando da PM e da Polícia Federal (PF). Ele foi preso. Não foram encontrados explosivos nem com o suspeito nem no carro que ele usava.

Policiais que acompanharam o caso afirmam que o homem aparentava estar em surto psicótico e, por isso, foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. As autoridades descartam relação entre os dois casos.