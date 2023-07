Dividindo funções, Fernando Diniz comanda pela primeira vez Fluminense e recebe o Internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Uma das principais novidades na semana no futebol brasileiro foi o fato de Fernando Diniz ter aceito o convite da CBF para comandar a seleção brasileira de forma interina, até a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Neste domingo, após cumprir suspensão, o treinador reencontra a torcida do Fluminense no Maracanã contra o Internacional, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O acerto de Diniz com a CBF divide opiniões da torcida carioca, que não viu com bons olhos essa dupla função do treinador e há uma certa expectativa de como ele será recebido pela torcida tricolor no Maracanã. Diniz rechaçou o conflito de interesses: “Há uma distorção. Vou fazer a convocação e tomar decisões e a ética que eu tenho vai pautar minhas decisões. Estou extremamente tranquilo” disse Diniz.

De outro lado, Mano Menezes, que já dirigiu a seleção brasileira entre 2010 e 2012, também deu seu pitaco: “Não me surpreendo mais com quase nada. Mas acho que isso (duas funções) é algo muito perigoso”.

O Fluminense oscila na competição e não apresenta o mesmo futebol do início do ano que, inclusive, credenciou Diniz à seleção e o clube como um dos favoritos a conquistar algum título importante, além do título carioca de 2023. No Brasileiro o time vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, mas pode retornar ao G-4 na tabela.

Livre de polêmicas, o Internacional superou a turbulência e voltou aos trilhos na temporada. Após ficar seis jogos sem vencer e Mano Menezes balançar no cargo, o time vem de 10 jogos sem perder e se classificou em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Na Série A, vem de um empate sem gols com o Cruzeiro e pode terminar a rodada no G-4.

Para a partida no Maracanã, Fernando Diniz retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão. Além dele, o zagueiro Nino também volta após gancho por acúmulo de cartões amarelos. Recuperado das dores, o volante André é outro a estar em ação. Por outro lado, o atacante Arias está fora, depois de ser expulso após o apito final contra o São Paulo.

O clube festejou alguns reforços. Regularizados, o meia Danielzinho e o atacante Yony Gonzalez estão à disposição do treinador. Já o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e está fora desta partida.

Pelo lado do Internacional, Mano não terá o meia Alan Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, Gustavo Campanharo, De Pena e Jean Dias disputam a vaga na armação de meio-campo. Por outro lado, o zagueiro Nico Hernández retorna de suspensão, mas vai ser opção no banco de reservas. A boa notícia foi a recuperação de Luiz Adriano. Com gripe, o atacante ficou de fora de alguns treinos durante a semana, mas deve iniciar no time titular.

Em relação à principal contratação, o equatoriano Enner Valencia está regularizado, mas a tendência é ele comece a partida com o atacante no banco de reservas. Mano Menezes comentou sobre como utilizar o atacante: “Podem jogar juntos (com Luiz Adriano). Um time pode ser armado de várias maneiras. Importante é ver como vamos nos comportar com os dois. Teríamos por trás o melhor jogador do ano que é o Alan Patrick. Mas futebol são 11 e tem funções exigidas para ele funcionar bem”, disse Mano.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias