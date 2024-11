Dívidas bancárias podem ser renegociadas a partir desta sexta-feira; veja como participar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 18:02 Para compartilhar:

A partir desta sexta-feira, 1º, teve início mais uma edição do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. O principal objetivo é o de auxiliar consumidores a renegociar dívidas bancárias, oferecendo parcelamento, descontos e juros reduzidos. A ação vai até o dia 30 deste mês.

Participam do mutirão a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central, com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e com Procons de todo o País.

Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras e que estejam em atraso. Não podem ser renegociadas dívidas que tenham bens dados em garantia e que estejam prescritas, além daquelas que estão em dia.

As negociações podem ser feitas diretamente com os bancos ou pelo site consumidor.gov.br. A iniciativa busca promover a recuperação financeira e prevenir o superendividamento, segundo os órgãos envolvidos. Veja a seguir detalhes de como participar da ação.

Como participar do mutirão?

O primeiro passo é descobrir quais são as dívidas e para quem você deve. Para isso, é possível usar a ferramenta Registrato, disponibilizada pelo Banco Central por meio deste link . Para acessá-la, é necessário fornecer o login e senha da conta gov.br de nível prata ou ouro. Ele permite gerar relatórios com informações completas sobre os bancos com os quais você possui relacionamento, além de qual é o saldo devedor e a modalidade (cheque, cartão de crédito etc), e se está em dia ou vencida.

Veja aqui um vídeo de como funciona a ferramenta.

A partir de então, é a fase de renegociação. A dica da Febraban é usar o consumidor.gov.br. Veja a seguir como fazer o cadastro e como formalizar o pedido:

Para o cadastro

– Acesse o site consumidor.gov.br;

– Clique em “Entrar com gov.br” no canto superior direito;

– Preencha seus dados para autenticação com conta gov.br nível prata ou ouro;

– Após autenticação, o usuário será direcionado para a tela de cadastro;

– Certifique-se de que o CPF e o e-mail são únicos e não utilizados por outro usuário na plataforma;

– Leia os “Termos de uso do consumidor” localizados na parte inferior esquerda e clique em “Li e Aceito”;

– Confirme seus dados na última tela e clique em “Confirmar” no canto inferior direito;

– Verifique se seu nome aparece no canto superior direito, indicando o sucesso do cadastro.

Para renegociar

– Acesse o site consumidor.gov.br;

– Clique em “Entrar com gov.br” no canto superior direito;

– Selecione uma instituição financeira para formalizar o pedido;

– Ao preencher a solicitação, é importante selecionar no campo “Problema” a opção “Renegociação/parcelamento de dívida”;

– O campo “Descrição da Reclamação” também deve ser preenchido: é ali que o consumidor informa o interesse em participar da ação de renegociação de débitos;

– A instituição financeira tem até 10 dias para fornecer uma resposta;

– Na própria ferramenta, é possível esclarecer dúvidas, anexar documentos e detalhar o pedido de renegociação.

Para negociar diretamente com os bancos

Quem preferir, pode entrar em contato direto com o banco ou financeira usando os canais oficiais disponibilizados pela instituição. Ao entrar em contato, é preciso informar o desejo de renegociar pelo Mutirão da Febraban. Diga qual é a dívida que pretende negociar e avalie se os descontos e prazos oferecidos cabem no bolso. Só depois que estiver tudo certo é que o acordo de negociação deve ser assinado. Alguns bancos e financeiras criaram canais específicos. Veja a seguir quais são:

Banco do Brasil

Telefone: 4004-0001 / 0800 729 0001 | WhatsApp: (61) 4004-0001 #renegocie

Clique para renegociar (no site do Banco do Brasil)

Para negociar dívidas que estão sob gestão da Ativos S/A: Negocie seus débitos

Telefone: 0800-644-3030 | WhatsApp: (11) 97958-3125

Banco Carrefour

Negocie Cartão Carrefour

Negocie Cartão Atacadão

BMG

Negociar pelo site do Banco BMG

Telefone: 0800 286 3636 | WhatsApp: 4002 7007

Banco BV

Portal de Negociação: clique aqui para acessar o site do Banco BV

Telefones: 3003-1616 | 0800 701 8600

WhatsApp: Clique aqui para negociar (iniciar conversa pelo WhatsApp)

App BV: Clique aqui para acessar (ou baixar o aplicativo no canto inferior direito do site)

Banco Daycoval

Cartão Consignado | Empréstimo Consignado | Crédito em conta (crédito pessoal): Clique para renegociar ou entre em contato pelo telefone 0300 111 0500

Veículos | Financiamento de Veículos: Clique para renegociar

Banco Fibra

E-mail: operacoes.varejo@bancofibra.com.br

Banco Inter

Telefone: 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800 940 0007 (demais localidades)

Clique para renegociar

Mercantil

Telefones: 0800 7070 398

Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=5508007070398

Banco do Nordeste

0800-728 3030

Central de atendimento dos cartões de crédito do Banco do Nordeste: Capitais e Região metropolitana: 3003 0145 | Demais localidades: 0800 724 0145

Original e PicPay

Clique aqui para renegociar dívidas, tanto com o Banco Original quanto com o PicPay

PAN

Portal: renegocie.bancopan.com.br

WhatsApp: (11) 4002-7787

Central de renegociação: 0800 006 8782

Banco Semear

Portal de Negociação

Central de Relacionamento 24h: 0800 702 6700

WhatsApp: (31) 3516-8004

E-mail: atendimento@bancosemear.com.br

Banco Volkswagen

Telefones: 4003-6636 | 0800 700 1936

WhatsApp: (11) 4003-6636

Banpará

Telefone: (91) 3004-4444

Link: https://www.banpara.b.br/fale-conosco/

Banrisul

Portal de Solução de Dívidas

App Banrisul

WhatsApp: (51) 3215-1800

Em caso de dúvidas entre em contato: recuperacao@banrisul.com.br

Bradesco

Cliente correntista negocie pelo portal ou: WhatsApp: (11) 4858-5151 | Central de renegociação: 4004-8810 / 0800 400 8810

Cartões de crédito Bradescard (Casas Bahia, C&A e outros parceiros), negocie pelo portal ou: WhatsApp: (11) 4858-5151 | Central de cobrança de cartões: 4004-1203 / 0800 979 0203

Produtos Losango, negocie pelo portal (no ícone Negociação de Dívida) ou: WhatsApp: (11) 93000-0119

Bradesco Financiamentos de Veículos, negocie pelo portal

Caixa Econômica Federal

Site da Caixa (créditos comerciais pessoas e empresas)

App Habitação Caixa (prestações habitacionais em atraso)

App Cartões Caixa (cartão de crédito)

App Caixa Tem (regularize suas dívidas)

Cetelem

Portal de Negociação

WhatsApp oficial: 0800 7041166

Telefone: (11) 4004 7990

C6 Bank

Telefone: (11) 3003 6116 | 0800 660 6116

WhatsApp: (11) 2832 6088

E-mail: cobranca@c6bank.com ou acesse o aplicativo C6 Bank

Digimais

Capitais e regiões metropolitanas: (11) 4020-3300

Outras localidades: 0800 646 7676

Inbursa

Telefones: (11) 3030-4444 ou 0800 641 4444

E-mail: atendimento-cobranca@inbursa.com

pagoufacil.com/whats | pagoufacil.com/site

Itaú

Correntistas: buscar a seção de Renegociação no aplicativo ou internet banking do Itaú

WhatsApp: 4004-1144 (negociação de dívidas e dicas de Saúde Financeira)

Site: Clique para renegociar

Telefone: 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800 722 5533 (demais locais) | 0800 722 1144 (demais locais)

NBC Bank

Telefone: 0800 022 1401

WhatsApp: (51)9878-7949

E-mail: recuperacaocredito@nbcbank.com.br

Paraná Banco

https://negociacao.paranabanco.b.br/

Telefone: 0800 645 6090

E-mail: cobranca_pb@paranabanco.com.br

Safra

Central de Cartões: 55 (11) 4001-4460 Capital e Grande São Paulo | 0800 728 4460 Demais localidades. Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana

Renegociação (empréstimo/cheque especial e cartão): WhatsApp 55 11 3175 9444. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Santander

(11) 4004-3535 capitais e regiões metropolitanas | 0800 702 3535 demais localidades | 0800 723 5007. Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 6h às 22h | Sábados das 8h às 19h00 | Domingos das 9h às 16h

www.santander.com.br/renegociação

Santander Financiamentos

(11) 4004-9090 capitais e regiões metropolitanas | 0800 722 9090 demais localidades. Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 20h | Sábados das 9h às 14h00

WhatsApp: (11) 4004-9090

www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br

Senff

Portal de negociação

WhatsApp: (41) 3313 -1800

negociacao@senff.com.br

Sicredi

Canal de negociação: WhatsApp 51 3358 4770

Tribanco

Portal de Auto-Negociação

(11) 3003-3099 Capitais e regiões metropolitanas | 0800 722 3099 Demais localidades