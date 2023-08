Dívida total das famílias dos EUA cresce para 17,06 trilhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 13:25 Compartilhe

A dívida total das famílias dos Estados Unidos cresceu 0,1% (US$ 16 bilhões) no segundo trimestre de 2023, para US$ 17,06 trilhões, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta terça-feira, 8. Só as dívidas de cartão de crédito aumentaram 4,6% (US$ 45 bilhões), de US$ 986 bilhões no primeiro trimestre para US$ 1,03 trilhão no segundo trimestre de 2023.

Entretanto, o relatório destaca que os débitos de hipotecas permaneceram “praticamente inalterados” em relação ao trimestre anterior, em US$ 23,02 trilhões, “em grande parte devido à queda nas novas hipotecas e à desaceleração dos preços das residências”.

O estudo também mostra que as taxas de inadimplência ficaram estáveis no trimestre ante o anterior, após uma queda acentuada desde o início da pandemia.

Ainda, o desempenho dos empréstimos estudantis permaneceu inalterado, com inadimplência relatada em mínimos históricos.

