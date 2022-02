Dívida pública federal tem variação positiva de 0,05% em janeiro

BRASÍLIA (Reuters) – A dívida pública federal do Brasil cresceu 0,05% em janeiro sobre dezembro, para 5,616 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira, ressaltando que o mês foi marcado pelo aumento da aversão global ao risco.

No primeiro mês do ano, os resgates de títulos no mercado interno superaram as novas emissões, mas ainda assim a dívida mobiliária federal interna avançou –0,33%, para 5,367 trilhões de reais– por causa da apropriação de juros.

Já dívida pública externa teve redução, de 5,77%, a 249,4 bilhões de reais.

A alta da dívida interna foi acompanhada por novo aumento do custo médio das emissões feitas em leilões no mercado doméstico, que ficou em 8,61%, ante 8,49% em dezembro.

A participação dos títulos prefixados da dívida total recuou para 26,89% no mês (de 28,90% em dezembro), enquanto a parcela atrelada à Selic aumentou para 38,43% (36,83% em dezembro).

Em relação aos detentores dos títulos públicos federais, o destaque foi o aumento da participação de fundos de investimento –de 23,97% para 24,30%. As instituições financeiras tiveram um recuo na participação –de 29,45% para 28,76%– mas seguem detendo o maior bolo da dívida. A parcela detida por não-residentes ficou praticamente estável em 10,53% (10,56% em dezembro).

(Por Isabel Versiani)

