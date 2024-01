Dívida pública da Itália cai para 140,6% do PIB em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/01/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 22 JAN (ANSA) – A dívida pública da Itália encerrou o terceiro trimestre de 2023 em 140,6% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) nesta segunda-feira (22).

Isso representa uma redução de 1,8 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores, passando de 142,5% para 140,6%. Esta foi a quinta maior diminuição de uma dívida pública na União Europeia no período em questão.

Apesar disso, a Itália ainda detém a segunda maior dívida pública entre os Estados-membros em termos proporcionais, atrás apenas da Grécia (165,5%).

Para efeito de comparação, a dívida da zona do euro caiu para 89,9%, após ter registrado 90,3% no segundo trimestre do ano passado. Já as receitas públicas representaram 46,5% do PIB entre julho e setembro, um aumento em termos absolutos de 23 bilhões de euros em relação ao trimestre anterior.

A agência de estatísticas da UE informou ainda que as despesas públicas representaram 49,3% da economia na zona do euro.

Além disso, no terceiro trimestre de 2023, no conjunto da União Europeia, incluindo os países que não possuem a moeda comum, o déficit também caiu dos 3% registrados segundo trimestre para 2,8% no período seguinte.

“As medidas destinadas a aliviar o impacto dos elevados preços da energia continuaram a ter impacto nos orçamentos públicos no terceiro trimestre de 2023”, explicou o Eurostat em comunicado.

