Dívida pública da Itália bate novo recorde em maio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – A dívida pública da Itália bateu um novo recorde em maio de 2023 e chegou à marca de 2,817 trilhões de euros, um aumento de 4,8 bilhões em relação a abril.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Banco da Itália (banco central do país), que também aponta que a arrecadação tributária do Estado aumentou 3,6% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2022, chegando a 40,4 bilhões de euros.

Nos primeiros cinco meses do ano, as entradas fiscais totalizaram 193,3 bilhões de euros, alta de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

O endividamento da Itália é o segundo maior da zona do euro e deve encerrar 2023 em 142% do produto interno bruto (PIB), uma ligeira redução em relação aos 144,4% de 2022. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias