Dívida milionária de Ana Hickmann é suspensa por falsificação em assinaturas; ex-marido é condenado

O banco Bradesco desistiu da ação de cobrança de R$ 1,15 milhão contra Ana Hickmann devido à comprovação de falsificações de assinatura da apresentadora em documentos. Apesar disso, Alexandre Correa, seu ex-marido, segue respondendo pelo processo.

Em documentos divulgados em primeira mão pela “Veja” e obtidos pelo site IstoÉ Gente, a instituição financeira pede:

“[…] postula o credor pela suspensão dos autos em relação à executada Ana Lucia Hickmann, com fundamento no art. 921 1c/c art. 313, inciso VI2, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, visando o prosseguimento do feito em face do executado Alexandre Bello Correa, requer a expedição do mandado de citação, a ser cumprido via oficial de justiça”.

A reportagem entrou em contato com o banco Bradesco e aguarda um posicionamento.

Alexandre Correa condenado

Em um segundo processo, o empresário foi condenado em litigância de má-fé. No pleito, Alexandre é acusado de ter oferecido um imóvel que não era de sua propriedade para penhora em cobrança da Valecred, empresa de soluções financeiras do interior de São Paulo. Em documentos aos quais o site IstoÉ Gente teve acesso, a Justiça defende que o comportamento de Alexandre teria sido “desleal”.

“Pressupõe-se um comportamento processual desleal e doloso, de forma a desvirtuar os princípios e a finalidade do processo […] O executado [Alexandre] apresentou bem imóvel que sabia ser de propriedade de terceiro, o que evidentemente denota má-fé em sua postura processual. Isso posto, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé”, diz o trecho.

Em contato com a reportagem, a defesa de Alexandre alegou que a notícia seria “inverídica” e “sem decisão judicial para embasar a afirmação”.

Entenda o caso das assinaturas falsas

Em maio, Ana Hickmann contratou uma perícia grafotécnica particular para analisar documentos em seu nome que não teriam sido assinados por ela. De acordo com o resultado da auditoria, foram encontrados 48 documentos com assinaturas falsificadas. Dentre eles, o documento de empréstimo de R$ 1,543 milhão concedido pela Valecred, em 2022.

A perícia atestou que 48 assinaturas falsificadas foram feitas por Claudia Helena dos Santos, ex-agente da apresentadora e braço direito do ex-marido de Ana.

De acordo com o documento ao qual o site IstoÉ Gente teve acesso, o Instituto Del Picchia identificou que todas as assinaturas são da mesma pessoa. A auditoria realizou um estudo minucioso em contratos firmados com bancos, além de cheques e outros.

O instituto também afirma que “Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Ela colocou nas suas ‘obras’ elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura”.

Os documentos analisados, que comprovam a falsificação, contam com a assinatura de Alexandre Bello Correa, o que demonstraria ser do conhecimento do empresário as ações de Claudia. O resultado da perícia grafotécnica foi entregue ao DEIC, que instaurou um inquérito policial para investigação.

Ana já teve uma dívida de R$ 1.761.709,03 proveniente da Valecred. suspensa pela Justiça do estado em julho. À ocasião, a assessoria da apresentadora confirmou que o Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu, nos autos do Inquérito Policial em trâmite pelo DEIC, que as assinaturas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária.

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em novembro de 2023, logo após a apresentadora denunciar o então marido por lesão corporal e violência doméstica. O caso teria acontecido na casa da família, em Itu, no interior de São Paulo. A partir de então, Hickmann passou a não mais contar com o apoio de Cláudia Helena. Ela trabalhou com a apresentadora por cerca de 13 anos.