Dívida financeira é irrisória em relação ao tamanho da Petrobras, diz presidente da empresa

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta sexta-feira, 8, que a dívida financeira da empresa é “irrisória” em relação ao tamanho da Petrobras, tendo alcançado o menor nível desde 2008. Essa dívida financeira, mostrou a Petrobras em relatório na quinta-feira, encerrou o terceiro trimestre do ano em US$ 25,8 bilhões.

“Estamos reafirmando o êxito das escolhas que fizemos. Entendemos que estamos no caminho certo, com geração de caixa crescente, muitas plataformas a entrar garantindo ramp up de produção no país até 2030 e 2032, maior volume de investimento e dívida financeira no menor patamar desde 2008. Essa dívida é irrisória frente ao tamanho da Petrobras”, disse Magda.

“Mesmo em cenário em queda do Brent, o que não é passível do nosso controle, conseguimos superar todas as expectativas do mercado”, completou a presidente da Petrobras, ao dizer que todas as áreas de negócio da empresa apresentaram bom resultado.

Ao fim de sua fala em coletiva de imprensa sobre o resultado do terceiro trimestre, Magda lembrou que a Petrobras é responsável pela geração de 31% de toda a energia primária do País.

A executiva também frisou que a Petrobras lançou um novo código de ética com participação de todos os funcionários, reforçando a segurança corporativa da companhia.

‘Motivo de orgulho’

A presidente da Petrobras destacou ainda que o petróleo cru, cuja produção nacional é 90% operada pela empresa, se tornou o primeiro produto da pauta de exportação do Brasil. Magda disse que o fato é “motivo de muito orgulho”.

“Conseguimos entregar um resultado esplendoroso. Chegamos à marca do primeiro produto de exportação do Brasil sendo o óleo cru. Superamos farelos de soja, o agro e a soja, a mineração e a exportação de ferro. Nos tornamos nada mais, nada menos do que capazes de ofertar ao país uma imensa contribuição com o primeiro produto da pauta de exportação”, disse Magda.

Em seguida, a presidente da Petrobras definiu os resultados financeiros entre julho e setembro como “extremamente sólidos e consistentes”.

“Foram resultados que ultrapassaram as melhores expectativas do mercado e nos orgulhamos por isso”, disse a presidente da Petrobras, ao lembrar que no trimestre imediatamente anterior foi marcado por efeitos não recorrentes, especificamente o pagamento do acordo com o Carf para extinguir litígios fiscais.

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 32,5 bilhões, alta de 22,3% ante o mesmo período de 2023. A estatal divulgou na quinta-feira o resultado financeiro do período.