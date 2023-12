Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 9:34 Para compartilhar:

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em outubro é de US$ 329,915 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2022 terminou com uma dívida de US$ 319,634 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 254,079 bilhões em outubro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 75,836 bilhões.

