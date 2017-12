Dívida dos governos locais da China fica em US$ 2,55 trilhões, dentro da meta

A dívida em circulação detida pelos governos locais da China estava em 16,6 trilhões de yuans (US$ 2,55 trilhões) no fim de novembro, bem abaixo do teto de 18,8 trilhões de yuans estabelecido pelos legisladores do país neste ano, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.

No fim de 2016, essa dívida dos governos locais estava em 15,3 trilhões de yuans, segundo os números oficiais.

Nos primeiros onze meses do ano, os governos locais chineses emitiram 4,33 trilhões de yuans em bônus. Metade disso foi usada para trocar dívidas já existentes e que tinham um custo maior, disse o Ministério das Finanças. Fonte: Dow Jones Newswires.