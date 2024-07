“Divertidamente 2” já é o maior sucesso de bilheteira da história da Pixar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 1:47 Para compartilhar:

A animação “Divertida Mente 2”, da Pixar, lançado há pouco mais de três semanas, está sendo um sucesso nas bilheterias e, no Brasil, se tornou a maior bilheteria da história.

Isso porque Divertida Mente 2 arrecadou até agora R$ 355 milhões. Com o número, a animação ultrapassou o marco de Vingadores: Ultimato, que abocanhou R$ 353 milhões no país em 2019.

Além do sucesso no Brasil, a continuação conquistou números impressionantes mundialmente. Ao todo, Divertida Mente 2 atingiu US$ 1.29 bilhão e entrou para a lista de animações com maiores bilheterias do cinema, ultrapassando Frozen: Uma Aventura Congelante (US$1.28 bi) e Os Incríveis 2 (US$1.24 bi).

Além disso, Divertida Mente 2 também chamou atenção por ter levado apenas 19 dias para passar a marca de US$ 1 bilhão mundialmente – antes disso, o recorde era de Frozen 2, com 25 dias.

Em Divertida Mente, Riley Andersen, de apenas 11 anos, é forçada a mudar de cidade e, como consequência, a sua vida acaba se tornando uma bagunça. Além disso, uma confusão na sala de controle de seu cérebro acaba deixando a Alegria (Amy Phoeler, Parks & Recreation) e a Tristeza (Phyllis Smith, The Office) de fora da organização de suas emoções, o que afeta a vida da garota ainda mais.

No segundo filme, Riley agora é uma adolescente e precisa encarar o ensino médio, o que acarreta em uma nova leva de emoções chegando à vida dela. Porém, Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha decidem que a personalidade de Riley precisa passar por uma renovação e, para que isso aconteça, elas sequestram as emoções antigas e assumem o comando da mente da jovem.