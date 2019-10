Diversos: Mostra ‘Nas Asas da Panair’ registrada em catálogo

Rio – O visitante que for à exposição ‘Nas Asas da Panair’ neste sábado, no Museu Histórico Nacional, vai sair com as mãos cheias. O catálogo da mostra será distribuído gratuitamente e levará aos espectadores 48 páginas e 100 ilustrações sobre todo o material exposto. O texto fica por conta da historiadora e curadora da mostra, Mariza Soares, do diretor-presidente da Panair do Brasil, Rodolfo da Rocha Miranda, e do jornalista e escritor Daniel Leb Sasaki. Após o fim de semana, o catálogo ficará disponível na loja do museu por R$ 50. ‘Nas Asas da Panair’ continua aberta ao público até dia 13 de outubro, repleta de memórias e um conjunto de 700 itens que formam a coleção doada pela Família Panair, como louças de voo e sapatilhas para os passageiros.

Museu Histórico Nacional. Praça Mal. Âncora s/nº, Centro. De terça a sexta-feira, das 10h às 17h30. Sábado, domingo e feriado, das 13h às 17h. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Entrada gratuita aos domingos. Livre. A distribuição do catálogo será feita a partir das 14h.