Diversos: Filmes e oficinas no Planetário

Rio – A 15ª edição do Anim!Arte, o Festival Internacional de Animação Estudantil do Brasil, chega ao Rio com oficinas e 480 filmes de 61 países. O encontro será realizado do dia 3 a 13 de outubro, quando as principais atividades ficam concentradas no Planetário da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Nos dias 12 e 13, uma série de atividades especiais chega ao AquaRio, região central da cidade. A programação pode ser checada em http://vouanimarte.com.br/.

Planetário. Rua Vice-Governador Rúbens Berardo 100, Gávea. Praça Muhammad Ali s/nº, Gamboa. Até dia 13, das 9h às 19h. Grátis de segunda a sexta-feira; R$ 30 fim de semana. Livre.