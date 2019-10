Diversos: de olho no céu e nas estrelas no MAST

Rio – Espaço sideral, Lua e estrelas são alguns dos temas explorados neste fim de semana, no MAST (Museu de Astronomia e Ciências Afins). As atividades de sábado e domingo fazem parte da Noite Internacional de Observação da Lua, que a observação e apreciação do satélite natural da Terra. A data coincide com a Semana Mundial do Espaço, comemoração internacional da ciência e tecnologia. As exposições do museu estarão abertas aos espectadores.

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Rua General Bruce 586, São Cristóvão. Sábado, das 14h às 20h. Domingo, das 14h às 18h. Entrada gratuita. Classificação Etária: Livre.