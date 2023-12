Diversidade: Índia promove concurso de beleza transgênero

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 15/12/2023 - 19:07 Para compartilhar:

‘Miss Universo Trans’: primeiro concurso internacional de beleza transgênero da Índia não tem limite de idade, e está aberto a todos os tamanhos e formas corporais. A organizadora espera que a iniciativa promova mudanças na sociedade.

Outros obstáculos

Em dezembro de 2022, as pessoas trans foram autorizadas a preencher o formulário de recrutamento. No entanto, o processo não foi fácil. Mukhydal disse que eles tiveram apenas cinco dias para concluir o pedido.

“Apesar disso, 73 pessoas trans preencheram os formulários. Mas se esse período durasse um mês, talvez 1.000 inscrições teriam chegado”, disse ela.

Eles tiveram então três meses para se prepararem para o teste de padrões físicos.

“A atitude do governo foi negativa em relação a nós. Eles já tinham decidido que não éramos capazes”, disse ela.

Mukhydal passou no teste físico. No entanto, ela ficou consternada ao ver que o seu nome, juntamente com outros candidatos transexuais, foi listado na coluna feminina, apesar de ter gasto tempo e esforço para incluir um terceiro género.

Na hora da prova escrita, o grupo transgênero acabou sendo incluído nos grupos masculino e feminino, ambos com mais tempo para se preparar.

“Fomos desclassificados porque não podíamos competir com pessoas nessas categorias gerais”, disse ela.

