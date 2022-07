Distritos de Xangai terão testes em massa de Covid entre 26 e 28 de julho

PEQUIM (Reuters) – O governo de Xangai ordenou que moradores de nove distritos da cidade e algumas áreas menores façam testes de Covid-19 entre 26 e 28 de julho, disseram autoridades na segunda-feira (no horário local), à medida que casos locais esporádicos continuam surgindo no centro comercial chinês.

Em junho, Xangai suspendeu um lockdown que durou dois meses, mas os números de novos casos continuaram atingindo a marca de dois dígitos diariamente nas últimas semanas.

As autoridades confiam em constantes rodadas de testes em massa para identificar pessoas infectadas, que eles colocam em quarentena rapidamente para evitar maior disseminação, de acordo com a estratégia zero Covid da China, que exige que cada surto seja contido o mais rápido possível.

A nova rodada de testes, durante a qual os moradores dos distritos devem passar por dois testes Covid-19 durante um período de três dias, ocorre após várias outras no início deste mês. Em toda a cidade, os moradores precisam fazer o teste pelo menos uma vez por semana para manter o acesso a locais e transportes públicos.

(Por Roxanne Liu e Brenda Goh)