Distrito Federal volta a registrar temperatura abaixo de 7ºC

O Distrito Federal voltou a registrar temperaturas abaixo de 7 graus Celsius (°C), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Por volta das 7h da manhã de hoje (20), horário mais frio, a estação meteorológica Águas Emendadas, a 55 Km do centro de Brasília, registrou 6,8 °C.

Essa foi a quarta temperatura mais baixa do ano no DF, O recorde de frio ocorreu na madrugada de 7 de julho, quando fez 5,7°C no Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília. No dia 10 deste mês, o DF registrou a segunda temperatura mais baixa (6,6°C) e, no dia 16, a terceira madrugada mais fria do ano, com mínima de 6,7°C.

O Rio de Janeiro também teve, nesta madrugada, a quarta temperatura mais baixa do ano: 12,6°C. Ontem (19), a capital carioca tinha registrado a temperatura mais baixa do ano, 10,4°C. Também este mês, o Rio de Janeiro registrou temperaturas mínimas de 11°C, no dia 12; 11,3°C, nos dias 9 e 10, e 11,8°C, no dia 18.

Para hoje, a previsão do tempo em Brasília tem temperatura máxima de 24°C. A umidade do ar varia entre 35% e 85%. Já o Rio de Janeiro tem a previsão de temperatura máxima de 27°C. A umidade varia de 35% a 70%.