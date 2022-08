Distrito escolar nos EUA retoma uso de palmatória como punição

Da Redação 25/08/2022 - 15:08 Compartilhe

Um distrito escolar em Missouri, nos Estados Unidos, anunciou que vai restabelecer o uso de palmatórias como punição aos alunos. De acordo com o superintendente do Distrito Escolar de Cassville, Merlyn Johnson, o castigo só será aplicado com a autorização dos pais e como último recurso disciplinar.

Cassville é uma pequena cidade com uma população de pouco menos de 4 mil pessoas. Os pais foram recentemente notificados da nova política aprovada em junho pelo conselho escolar para permitir mais uma vez palmadas na escola.

Cada família deve enviar uma autorização por escrito caso deseje que esse tipo de punição seja aplicada. “Respeitamos a decisão de cada pai, qualquer que seja a decisão que eles tomem”, ressaltou Johnson em entrevista ao jornal USA Today.

Conforme o superintendente , muitos pais costumavam expressar frustração pelo fato de o castigo corporal não ser permitido no distrito. “Tivemos pessoas realmente nos agradecendo por isso”, disse ele.

“Surpreendentemente, as pessoas nas redes sociais provavelmente ficariam chocadas ao nos ouvir dizer essas coisas, mas a maioria das pessoas que encontrei me apoiou”.