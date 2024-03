Distrito e Oracle anunciam parceria para fábrica de inteligência artificial para empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/03/2024 - 13:53 Para compartilhar:

O Distrito, plataforma de inovação, inteligência e tecnologia para startups, anunciou nesta quinta-feira, 21, uma parceria com a Oracle para a criação de uma “fábrica” de inteligência artificial para empresas, o GenAI Lab. O objetivo é entender o negócio da companhia, avaliar se a inteligência artificial faz sentido em algum dos processos e desenvolver uma solução customizada.

“Tem muita gente que fala de IA, mas quando chega dentro da empresa, como se utiliza isso? Então nossa ideia é somar tecnologia com conhecimento de consultoria, entender o negócio do cliente e criar uma fábrica de inovação”, afirmou Gustavo Araújo, diretor de investimentos (CIO, na sigla em inglês) do Distrito, ao Broadcast Investimentos, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O anúncio foi feito durante encontro com convidados às margens do South Summit Brazil, evento que acontece nesta semana, em Porto Alegre.

Segundo Guilherme Cavalcanti, diretor na Oracle, o projeto piloto acontece desde o final de janeiro e a Oracle entra com a “engenharia” de inteligência artificial. “Queremos oferecer essa tecnologia de forma mais palpável, e não é IA pela IA. Tecnologia é o meio e queremos trazer inovação para o business (negócios)”, afirma.

*A repórter viajou a convite da organização da South Summit

