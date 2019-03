Estrelado por ganhadora do Globo de Ouro, “Meditation Park” chega ao Brasil em abril

No Dia Internacional da Mulher, a distribuidora Lança Filmes divulga o cartaz de Meditation Park, que estreia nos cinemas do Brasil no dia 11 de abril. O filme aborda temas como independência financeira, valores familiares, amizade e terceira idade sob a ótica de uma mulher de 60 anos, personagem principal do filme.

O filme é estrelado pelas atrizes Sandra Uh (Grey’s Anatomy) e Cheng Pei Pei (O Tigre e o Dragão) e relata a historia de Maria Whang. Esposa, mãe dedicada ao seus filhos e imigrante chinesa de 60 anos, ela vê sua vida mudar quando descobre uma peça íntima de outra mulher no bolso da calça de seu marido. Este fato a faz encarar o quão dependente dele ela havia se tornado durante todo seu casamento.

A diretora Mina Schum e a atriz SANDRA OH têm uma parceria de mais de 20 anos no cinema. Elas já trabalharam juntas em 3 produções: Os Dois Lados da Felicidade (2007); Vida longa, Felicidade & Prosperidade (2002) e agora em Meditation Park.

Sandra Oh tem dois prêmios Globo de Ouro: Melhor atriz coadjuvante em série em 2006 (Grey’s Anatomy) e Melhor atriz em série dramática em 2018 (Killing Eve).

Mina Shum é uma cineasta canadense independente. É escritora e diretora de longas-metragens premiados, escreveu e dirigiu 5 longas que estrearam nos festivais de Sundance, Toronto e Berlim alcançando sucesso no mercado doméstico e internacional. O jornal New York Times chama seu trabalho de “irônico e sedutor”.