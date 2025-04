‘Distinto, próximo e argentino’, diz Messi sobre Francisco

ROMA, 21 ABR (ANSA) – O jogador Lionel Messi, do Inter Miami, lamentou nesta segunda-feira (21) em suas redes sociais a morte do papa Francisco.

“Um Papa distinto, próximo e argentino. Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Sentiremos sua falta. Que descanse em paz”, escreveu o atleta de 37 anos.

Na imagem publicada, Messi recordou um encontro em 2013 com o líder da Igreja Católica, quando as comitivas das seleções da Argentina e da Itália se juntaram para uma audiência com o religioso no Vaticano.

Na ocasião, o ídolo argentino e o ex-goleiro Gianluigi Buffon reverenciaram o Papa e ouviram Francisco. Messi aproveitou a oportunidade para entregar uma oliveira ao pontífice. (ANSA).