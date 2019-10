Distante da degola, Vasco recebe o Santos para sonhar mais alto no B

Distante da zona de rebaixamento e em boa fase na temporada, o Vasco já pensa em lutar por “coisas maiores” no Campeonato Brasileiro, como disse o volante Marcos Junior após a última vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. O time cruzmaltino recebe o Santos neste sábado, às 17 horas, em São Januário, e quer consolidar seu bom momento.

O Vasco tem 27 pontos e está na 13ª posição, ainda muito longe do G6, mas entre os clubes que participariam da próxima Copa Sul-Americana. A colocação, no entanto, não impede o elenco de sonhar com um lugar entre os seis primeiros, apesar do discurso cauteloso do técnico Vanderlei Luxemburgo, que sempre prega que a briga do time carioca no torneio é para não cair.

“Nossa maior missão é sair da zona da confusão, mas sem deixar de pensar nunca de olhar para cima. Podemos alcançar coisas boas se tivermos empenho, união e trabalho”, considerou Marcos Júnior.

Na última quarta-feira, o volante saiu do banco de reservas para marcar o gol do triunfo de virada sobre o Atlético-MG e vive a expectativa de retornar ao time titular. Ele entende que o clube cruzmaltino tem de ter cautela no momento de atacar o Santos.

“O Santos é uma equipe muito boa, bem treinada e que sabe jogar fora de casa. Temos que saber jogar o jogo. Muitas das vezes a torcida quer e pede para a gente ir para cima, mas é preciso ter inteligência para saber o momento certo de atacar, de ir em busca do gol da vitória”, analisou.

A expectativa de Marcos Júnior retomar a titularidade deve ser confirmada, já que Raul está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele, portanto, deve formar a trinca de volantes com Richard e Andrey. Na frente, é provável que Rossi, outro destaque da última vitória vascaína, também volte a ser escalado entre os 11.

Desfalques no último jogo por pertencerem ao Atlético-MG, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Clayton estão à disposição de Luxemburgo. Contratação de peso, o colombiano Fredy Guarín está regularizado, mas ainda não tem condições físicas de estrear.

Quem também busca aprimorar a parte física é Ramon. O lateral está recuperado de lesão no joelho esquerdo que o tirou de ação desde novembro do ano passado e trabalha para recuperar o ritmo de jogo ideal. É possível que seja relacionado em breve.