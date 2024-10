Disputando o segundo turno em São Paulo, Nunes e Boulos retomam campanha na rua; veja a agenda dos candidatos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que estão disputando o segundo turno do pleito, retomam suas agendas de campanha nesta terça-feira, 08. O atual prefeito teve 29,48% dos votos e Boulos 29,07%.

Confira as agendas dos candidatos abaixo:

Ricardo Nunes (MDB)

14h30 – Caminhada pelo comércio

Concentração: Altura do número 88 da rua Jequitibás – Jabaquara, São Paulo

17h – Encontro com vereadores eleitos

Local: Edifício Joelma

Endereço: Rua Santo Antônio, 184/182 – Bela Vista, São Paulo

19h30 – Entrevista ao vivo e presencial ao SBT Brasil

Guilherme Boulos (PSOL)

7h30 – Entrevista à rádio CBN

8h10 – Entrevista à Jovem Pan

15h30 – Caminhada no comércio

Ponto de encontro: Estrada do M’Boi Mirim, 10150 – Parque do Lago (esquina com a Avenida dos Funcionários Públicos)

O segundo turno das eleições deste ano estão agendadas para acontecer no dia 27 de outubro de 2024.