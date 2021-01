Disputando mais um título, Palmeiras e Flamengo se enfrentam com novos comandantes Adversário do Verdão nesta quinta (21), o clube carioca venceu os dois confrontos em 2019 e causou as demissões de Felipão e Mano Meneses

Rivalidade que ganhou muita força nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar nessa quinta-feira (21), no Mané Garrincha. Com Jorge Jesus no comando, o clube carioca foi responsável por duas demissões de treinadores do Alviverde, que, agora, bem como o adversário, chega ao confronto com um novo nome no comando técnico. Abel e Ceni farão suas estreias no duelo.

+ Confira os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo

+ Briga acirrada pelo título: veja a tabela completa do Brasileirão



E até Abel chegar, a temporada passada não rendeu bons frutos ao Palmeiras quando se trata de títulos e conquistas. Vindo do deca campeonato brasileiro, Felipão seguiu no comando técnico da equipe até setembro de 2019. Após ser eliminado nas quartas de final da Libertadores para o Grêmio e sofrer uma elástica derrota por 3 a 0 para o Rubro-Negro carioca, Scolari não resistiu no cargo e foi demitido.

E MAIS:

Ainda na esperança de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, a diretoria alviverde anunciou que Mano Menezes assumiria a equipe. Em pouco menos de quatro meses, o técnico gaúcho esteve à frente do Alviverde em 20 jogos e, também, foi demitido após uma derrota para o Flamengo.

Desde a última vitória diante do Flamengo, com Alberto Valentim no comando técnico do Palestra, em 2017, apenas Felipão esteve na beira do campo em dois duelos seguidos contra a equipe da Gávea. Técnico do último título nacional do Verdão, Luis Felipe Scolari comandou o time nos confrontos do returno do Brasileiro de 2018 e no primeiro turno da temporada passada, ambos os jogos no Maracanã.

A partida desta quinta será a estreia de Abel Ferreira em jogos diante do Flamengo. Finalista da Libertadores e Copa do Brasil, o técnico Português ainda está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e terá duelo decisivo no Mané Garrincha, com possibilidades de pular para a 3ª posição na tabela.

E MAIS:

Veja também