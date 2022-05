Disputa judicial entre Depp e Heard tem acusações de fezes na cama, violência sexual com garrafa e Elon Musk

Conforme as fases da batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard vão se desenrolando, mais o público se depara com acusações bastante delicadas de ambas as partes. Na última semana, os advogados do ator encerraram suas argumentações e então foi a vez de Heard contra-atacar e relacionar suas testemunhas.





O ex-casal possui uma coleção de polêmicas e o julgamento ainda parece estar longe de terminar. Até aqui, a disputa já causou bastante espanto nos fãs, com acusações chocantes de ambas as partes. Confira algumas delas:

“Quer meu sangue. Pegue”

A defesa da atriz exibiu um áudio em que Depp e Heard discutem. No ocasião, em 2016. o ator pede para ser cortado com uma faca. O caso foi relatado pelo jornal Daily Mail.

“Você pegou tudo e quer o meu sangue. Pegue”, teria dito Depp.

Para se defender, Johnny explicou ter usado o termo sangue para dizer ser a única coisa que ele tinha, mas reconheceu ter oferecido a faca.

Violação sexual com garrafa

O site “TMZ” divulgou um relato da atriz no qual ela afirma ter sido violentada com uma garrafa de vidro por Depp. Durante o ato, a Heard conta que ainda foi ameaçada de morte e que o ator continuou a inserir o objeto nela, mesmo ao ver que suas partes íntimas estavam sangrando.Fezes na cama

Johnny Depp destacou em depoimento que a ex-mulher foi responsável por colocar fezes na cama após uma briga do casal.

Pegadinha que deu errado

Em depoimento, o protagonista de “Piratas do Caribe” revelou que a ex-mulher teria colocado fezes na cama após uma briga entre eles.

O relato foi seguido de um testemunho do motorista e guarda-costas do ator, Starling Jenkinsm, o qual ter ouvido de Amber que a atitude foi uma “pegadinha”.

Tatuagem para Winona

O ator norte-americano também contou que Amber sentia um incômodo por conta de uma tatuagem do ator para ex-namorada Winona Ryder. Depp deu a declaração em resposta ao ser confrontado sobre ter agredido a ex-mulher.

“Isso não aconteceu. Nunca bati na senhorita Heard. Nunca bati numa mulher na minha vida. Eu certamente não vou bater numa mulher porque ela tirou sarro de uma tatuagem que tenho no meu corpo”, disse.

Paternidade de Elon Musk

Como se não bastasse a quantidade de situações envolvendo o ex-casal, outra grande figura foi inserida na divergência. Depp alegou que gostaria de saber a paternidade de Oonagh Paige Heard, filha de Amber, que nasceu em 8 de abril de 2021.

Depp questiona se o empresário dono do Twitter seria o pai da menina, já que Musck e Heard tiveram um breve romance após a separação de Depp em 2016.

Mais um figurão envolvido

Outro nome conhecido do grande público envolvido na troca de acusações do ex-casal foi James Franco. Amber disse que foi chamada de ‘vagabunda’ por Johnny após ele saber de uma cena de beijo com Franco no filme “The Adderall Diaries”, em 2015. Toda a discussão aconteceu em um avião particular e Depp ainda questionou Herd sobre o que Franco teria feito com o corpo da atriz.

Perigo até para cachorro

A lista de excentricidades de Depp, expostas por Amber, parece não ter fim. Os relatos de um relação conflituosa entre os dois colocou em perigo até mesmo um dos cachorros de Depp. A atriz disse em depoimento que em certa oportunidade o ex-companheiro pendurou o cão Boo, da raça teacup york, pena janela.

“Ele estava uivando enquanto segurava o cachorro pela janela. Todo mundo no carro, eu nunca vou me esquecer, todo mundo congelou. […] Ninguém fez nada, e eu também não. Porque não queria fazer qualquer coisa que pudesse fazê-lo reagir e derrubar o cachorro”, contou.