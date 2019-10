Disputa entre criminosos em Costa Barros deixa um morto e seis feridos

O confronto entre quadrilhas rivais (3) pelo controle da comunidade da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte da cidade do Rio , deixou pelo menos um morto e seis feridos. A informação foi divulgada pelo delegado Rodrigo Barros, da Delegacia da Pavuna (39ª DP).

Os dois grupos criminosos disputam os pontos de venda de drogas da comunidade e no fim da tarde de houve um confronto entre as quadrilhas. Ônibus foram incendiados e a circulação de trens do ramal Belford Roxo, da Supervia, foi interrompida.

As escolas municipais da região não estão funcionando , de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, devido à sensação de insegurança no local.

A Polícia Militar fez um cerco na área, com homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que também fazem incursões nas comunidades. A Polícia Civil também participa das ações com delegacias distritais e unidades especializadas, como a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).