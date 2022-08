‘Disputa em aberto’, garante Moisés sobre duelo com o Fluminense na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 10:48 Compartilhe

Na próxima quarta-feira (17), o Fortaleza começará a partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã, com a necessidade de reverter a desvantagem de 1 a 0 acumulada em plena Arena Castelão.

Porém, apesar do cenário adverso onde o fator campo e torcida estarão favoráveis ao lado carioca, o meio-campista Moisés tratou de frisar que o elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda se sente preparado e confiante para superar qualquer adversidade:

– É uma disputa em aberto. Temos totais capacidades de conseguir buscar o resultado dentro do Maracanã. São poucos dias de treino até o jogo, mas o nosso treinador já tem um planejamento em mente e uma estratégia. É confiar no nosso potencial, no nosso trabalho e acreditar que é possível voltar do Rio com a classificação.

Autor do gol que definiu o Clássico Rei no último domingo (14), Moisés não deixou de comemorar o feito e também o processo de reação no Campeonato Brasileiro onde a equipe do Pici conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora, ocupa a 15ª colocação com 24 unidades.

– É muito bom ganhar o clássico. Estou feliz por ser um segundo gol em uma partida contra o Ceará. E um resultado que era extremamente importante para nós dentro do Brasileiro. Mas sabendo que ainda precisamos melhorar e seguir pontuando e nos afastando do Z4. Agora é trabalhar para melhorar ainda mais nosso desempenho – agregou.

Em caso de vitória simples do Fortaleza por qualquer placar, a disputa de vaga na semifinal da Copa do Brasil será nas penalidades. Para avançar no tempo normal, é necessário um triunfo por dois ou mais tentos de dianteira.

