Disputa Biden-Sanders esquenta com primárias em seis estados nesta terça

Eleitores em Michigan e em outros cinco estados americanos votam nesta terça-feira (10) nas primárias democratas, mais uma etapa na corrida eleitoral para escolher quem enfrentará o presidente Donald Trump nas urnas em novembro: Joe Biden, ou Bernie Sanders.

Idaho, Mississippi, Missouri, North Dakota e o estado de Washington também votam hoje.

Com maior número de delegados e o disputado status de “swing state” (estado pendular, ou independente, aquele sem um perfil eleitoral definido), Michigan é a cereja do bolo nesta terça.

Para manter a viabilidade de sua pré-candidatura, Sanders precisa de um bom desempenho em Michigan, enquanto ambos tomaram o estado nos últimos dias, apostando no aumento do apoio e de uma participação eleitoral.

Os dois políticos veteranos – um de centro e um progressista – estão no meio de uma briga pela indicação do Partido Democrata, depois que todos os outros grandes rivais ficaram para trás. Muitos deles escolheram aderir à campanha do ex-vice de Barack Obama.

Sanders, um socialista democrata que começou as primárias com um melhor desempenho no início deste ano, ficou em uma posição mais vulnerável depois da vitória decisiva na Carolina do Sul e na chamada “Superterça”, onde venceu em 10 dos 14 estados.

A artista e designer Cecilia Covington, de 61 anos, foi a primeira pessoa a votar na circunscrição 123, no centro de Detroit. Enfrentando a escuridão e as baixas temperaturas, ela chegou à Escola de Ensino Básico Chrysler bem antes da abertura da seção eleitoral, às 7h locais (8h em Brasília).

Covington é uma fã de Biden desde o início de sua campanha.

“Quando ele não estava indo bem nas pesquisas, eu estava realmente preocupada”, reconheceu.

“Mas quando ele ganhou a primária da Carolina do Sul, minha confiança nele voltou”, acrescentou.

“Temos de tirar o ’45’ do governo”, afirmou, referindo-se ao presidente Trump.

O procurador de Detroit Conor Fitzpatrick, de 30, também foi votar cedo hoje. Para ele, a questão mais importante nesta eleição é, “de longe”, quem terá condições de derrotar Trump.

“Vamos ter uma, talvez duas, cadeiras na Suprema Corte para escolha do próximo presidente. E eu acho que o vice-presidente Biden tem a melhor chance de derrotar Donald Trump e ganhar estados como Michigan”, explicou.

Nas seis eleições presidenciais anteriores, Michigan votou nos democratas, mas, em 2016, Trump arrebatou a preferência de trabalhadores insatisfeitos, em especial na indústria automotiva.

Liderando com estreita margem a corrida para delegados, Biden aparece mais bem posicionado nas intenções de voto em Michigan, Missouri e Mississippi.