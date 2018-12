Dispensada da Globo, Izabella Camargo atuará em governo de Bolsonaro

A apresentadora e jornalista Izabella Camargo, que deixou a Globo em novembro deste ano logo após retornar de licença médica, aceitou o convite para fazer parte da equipe de governo de Jair Bolsonaro. As informações são do colunista Flávio Ricco, do UOL.

Izabella será nomeada para trabalhar na área de comunicação dos projetos do ministério do astronauta Marcos Pontes, que assumirá a pasta de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC).

Na nova função, Izabella terá a seu favor a experiência adquirida como jornalista. Além de ter trabalhado por seis anos na TV Globo, ela também conta com passagens por Band e SBT.

A demissão de Izabella Camargo da Globo gerou polêmica, principalmente por ela ter sido demitida logo após retornar de licença médica. Ela havia sido diagnosticada com Síndrome de Burnout – transtorno caracterizado por estresse elevado no trabalho.