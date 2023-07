Disparos israelenses ferem membros do Hezbollah libanês perto da fronteira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 13:32 Compartilhe

Três membros do Hezbollah libanês ficaram feridos, nesta quarta-feira (12), por disparos israelenses perto da fronteira com o Estado hebraico, informou à AFP uma fonte de segurança no sul do Líbano.

A fonte pediu anonimato por não ter autorização para falar com a imprensa. Outras três fontes confirmaram que membros do Hezbollah haviam se ferido.

O exército israelense detalhou em uma declaração que “vários suspeitos se aproximaram da barreira de segurança no limite com o Líbano e tentaram sabotá-la”.

“Os soldados viram os suspeitos e utilizaram meios para distanciá-los”, ressaltou a mesma fonte, acrescentando que “a identidade dos suspeitos é desconhecida”.

Na região fronteiriça entre Israel e Líbano, bastião do Hezbollah, costumam acontecer incidentes esporádicos.

O desta quarta-feira ocorreu menos de uma semana depois de o exército israelense atacar o sul do Líbano para responder a disparos de morteiro a partir dessa área.

