Disparos israelenses ferem jornalista no Líbano, dizem Al Jazeera e autoridade local

Um jornalista da Al Jazeera ficou levemente ferido, nesta segunda-feira (13), por disparos israelenses enquanto cobria com outros correspondentes os bombardeios no sul do Líbano, informou a rede catari e uma autoridade local.

Os bombardeios ocorrem exatamente um mês depois da morte de um jornalista da agência Reuters, Issam Abdallah, em um ataque no qual outros seis jornalistas – dois da AFP, dois da Reuters e dois da Al Jazeera – ficaram feridos.

Nesta segunda, jornalistas de uma dezena de meios de comunicação estavam na cidade fronteiriça de Yaroun, alvo dos bombardeios israelenses.

O repórter da Al Jazeera Issam Mawassi ficou “levemente ferido” e um veículo da rede ficou danificado, informou o chefe do escritório da Al Jazeera no Líbano, Mazem Ibrahim, que acusou o Exército israelense de “mirar deliberadamente contra os jornalistas”.

Consultado pela AFP, a força armada não respondeu de imediato.

“Houve bombardeios contra um grupo de jornalistas. Dois projéteis caíram a alguns metros dos veículos, identificados claramente como imprensa e três deles ficaram danificados”, declarou o prefeito de Yaroun, Ali Qassem Tahfah, à AFP. O político disse que se tratou de bombardeios israelenses.

Uma das jornalistas que fazia parte do comboio, Amal Khalil, do jornal libanês Al-Akhbar, afirmou que um drone de reconhecimento israelense sobrevoou a área.

“Estávamos examinando os danos em uma casa bombardeada” no dia anterior “quando um projétil atingiu o muro dessa casa, e depois outro caiu na rodovia”, acrescentou.

As trocas de disparos entre o Exército israelense e os grupos armados do Líbano, incluindo o poderoso movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, ocorrem quase diariamente nessa região.

Segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas (CPJ), 40 jornalistas e funcionários de meios de comunicação (35 palestinos, quatro israelenses e um libanês) morreram desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.

