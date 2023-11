Disparo do Líbano deixa vários feridos em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 13:22 Para compartilhar:

Vários civis ficaram feridos em Israel neste domingo (12) por um míssil antitanque que caiu no norte do país, disse o Exército, que respondeu retaliando contra o sul do Líbano.

O míssil atingiu um veículo perto da cidade fronteiriça de Dovev, e “vários civis ficaram feridos”, disseram os militares.

“A artilharia atinge a origem do disparo”, assinalou o Exército, em um comunicado, acrescentando que a Força Aérea também “atacou vários alvos terroristas do Hezbollah no Líbano”.

Posteriormente, o Hezbollah libanês assumiu a responsabilidade pelos ataques no norte de Israel, afirmando que havia atacado “as forças logísticas do Exército israelense perto do quartel de Dovev, causando baixas”.

O grupo relatou, ainda, ter atacado “uma escavadeira do Exército israelense perto do quartel de Dovev, com mísseis guiados, destruindo-a e causando baixas”.

A companhia Israel Electric Corporation informou que um míssil “atingiu funcionários” que reparavam linhas de energia danificadas por outros ataques recentes nessa região.

Os serviços de emergência israelenses disseram ter atendido um homem de 80 anos que ficou gravemente ferido.

As trocas de disparos entre o Exército israelense e os grupos armados no Líbano têm sido quase diárias, há semanas, enquanto na fronteira sul do país, as tropas israelenses travam uma guerra na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas.

Nas últimas semanas, o Hezbollah e o braço libanês do Hamas lançaram ataques no sul de Israel.

Em meio ao crescente número de disparos, Israel retirou dezenas de milhares de residentes de comunidades ao longo da fronteira libanesa.

izb/pc/mb/tt/rpr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias