Disney vai demitir 7.000 funcionários em reforma proposta por CEO

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 20:50 Compartilhe





Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) – A Walt Disney Co anunciou nesta quarta-feira uma ampla reestruturação sob o comando do CEO recentemente reintegrado Bob Iger, cortando 7.000 empregos como parte de um esforço para economizar 5,5 bilhões de dólares em custos, e tornar seu negócio de streaming lucrativo.

As demissões representam cerca de 3,6% da força de trabalho global da Disney.





As ações da Disney subiram 4,7%, para 117,22 dólares nas negociações após o expediente.

As medidas, incluindo a promessa de restabelecer um dividendo para os acionistas, abordaram algumas das críticas do investidor Nelson Peltz de que a Mouse House estava gastando demais com streaming.

Iger reconheceu nesta quarta-feira que a Disney pode ter sido muito agressiva em seu zelo para adquirir clientes de vídeo online enquanto a TV tradicional declinava.

Sob um plano para cortar custos e devolver poder a executivos criativos, a empresa se reestruturará em três segmentos: uma unidade de entretenimento que engloba cinema, televisão e streaming; uma unidade ESPN focada em esportes; e parques, experiências e produtos da Disney.

“Essa reorganização resultará em uma abordagem coordenada e mais econômica para nossas operações”, disse Iger a analistas em uma teleconferência.

“Estamos comprometidos em operar com eficiência, especialmente em um ambiente desafiador.”





Iger disse que o streaming continua sendo a maior prioridade da Disney.

(Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine em Los Angeles; Reportagem adicional de Chavi Mehta em Bengaluru)

((Tradução Redação Brasília))

REUTERS MCM

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias