Disney tem prejuízo e aumentará preço do streaming nos EUA

A Disney divulgou quarta-feira (9) que registrou prejuízo de US$ 460 milhões de abril a junho de 2023. No mesmo período do ano passado, a empresa havia tido lucro de US$ 1,4 bilhão. Com isso, anunciou que vai reajustar os preços de seus pacotes de streaming em até 27%.

O Disney+ sem anúncios vai subir de US$ 11 para US$ 14 nos EUA a partir de 12 de outubro. Além disso, o combo Disney+/Hulu/ESPN+ vai subir de US$ 20 para US$ 25.

Esta é a segunda vez que a empresa sobe o preço do streaming em mais de 20% num período de menos de um ano. Os pacotes com anúncios, no entanto, não sofrerão aumento.

O CEO do grupo Disney, Bob Iger, disse ainda que irá restringir o compartilhamento de senhas, semelhante ao que fez a Netflix. Do total do prejuízo da empresa, US$ 512 milhões foram graças ao serviço de streming.

“Exploramos ativamente maneiras de abordar o compartilhamento de contas e as melhores opções para os assinantes compartilharem as suas contas com amigos e familiares. Ainda este ano, começaremos a atualizar os nossos contratos com termos adicionais e as nossas políticas de compartilhamento e implementaremos táticas para impulsionar a monetização durante 2024”, disse o CEO.

