Disney+ revela prévia das produções de 2025, com cenas de ‘O urso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 8:08 Para compartilhar:

A Disney+ comemorará cinco anos em 2025 e decidiu premiar os fãs do streaming com uma prévia inédita do catálogo. Em recente vídeo postado no YouTube, a empresa deu um gostinho da nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e da série O Urso, além de outras estreias originais.

A Disney também aproveitou a proximidade de dezembro para mostrar novas cenas de Skeleton Crew, série do universo Star Wars, que estreia em dezembro de 2024. Andor, também da franquia, ganhará uma nova temporada em 22 de abril de 2025.

A Marvel ainda retorna com o personagem Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox), em uma nova produção, Demolidor: Renascido. A volta de Jon Bernthal como Justiceiro é uma das promessas da série, que chega ao streaming em 4 de março.

Mais novidades

Outra produção esperada na Disney + é Paradise. O suspense é uma criação do roteirista Dan Fogelman, o mesmo da bem-sucedida This Is Us, e conta como o assassinato de um presidente dos Estados Unidos envolve seu chefe de gabinete e um perigoso segredo de estado. O elenco é formado por nomes como Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. A estreia está prevista para 28 de janeiro.

Para quem prefere uma comédia dramática, a aposta é Chad Powers. A série já atiçou a curiosidade dos fãs do gênero assim que fotos do galã Glen Powell caracterizado como o personagem Russ Holliday foram divulgadas. Ele interpreta um jogador de futebol americano que, para tentar alavancar a carreira, se disfarça para entrar em um novo time. A data de estreia não foi divulgada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.