Disney reporta redução no prejuízo de streamings; ação sobe 2,80% no after hours

A Disney reportou redução no prejuízo operacional da sua unidade de serviços de streaming neste terceiro trimestre fiscal, encerrado em junho. A ação da gigante de entretenimento subia 2,80% nos after hours de Nova York, após fechar com baixa de 0,73%, por volta das 20h, após divulgação do balanço corporativo.

A empresa registrou prejuízo operacional de US$ 500 milhões, ante US$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre fiscal de 2022, na unidade que inclui Disney+, Hulu e ESPN+.

“A diminuição se deve a um menor prejuízo na Disney+, a um maior lucro operacional no Hulu e a um menor prejuízo na ESPN+”, diz a publicação da empresa.

Por outro lado, a base de assinantes que pagam pelo Disney+ contraiu 2% no universo doméstico (EUA e Canadá) na comparação com o segundo trimestre fiscal deste ano, segundo informou a empresa. A receita doméstica média mensal por usuário pagador subiu de US$ 7,14 para US$ 7,31, “em função de maior receita de publicidade por assinante”.

Plano de assinatura mais caro e versão com publicidade

A Disney também informou o reajuste nos preços dos seus planos de streaming nos EUA a partir de sábado, 12, ao anunciar hoje o lançamento de novas opções de assinatura mais baratas que exibem publicidade.

A companhia indicou ainda que está estudando mudar a política de compartilhamento de senha – similar ao que fez a concorrente Netflix.

“Estamos ativamente explorando formas de endereçar o compartilhamento de contas e as melhores opções para os assinantes compartilharem suas contas com amigos e famílias”, afirmou o CEO da companhia, Bob Iger, em uma teleconferência com investidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires

