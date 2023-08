Disney+ registra queda em número de assassinantes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 19:45 Compartilhe

A Disney anunciou, nesta quarta-feira (9), que seu serviço de TV por streaming, Disney+, perdeu mais de 10 milhões de assinantes no último trimestre, em grande parte devido ao mercado indiano.

O Disney+ encerrou o trimestre com 146,1 milhões de assinantes, em comparação com os 158 milhões nos três primeiros meses deste ano, de acordo com os dados do grupo.

Sua principal concorrente, a Netflix, recentemente informou que suas assinaturas aumentaram em quase seis milhões devido à sua investida contra o compartilhamento de senhas.

“Apesar dos ventos contrários no curto prazo, tenho uma confiança incrível na trajetória de longo prazo da Disney”, afirmou Bob Iger, CEO da Disney, em uma teleconferência sobre os resultados.

Iger disse aos analistas financeiros que o streaming, os estúdios de cinema e os parques temáticos impulsionarão o crescimento nos próximos cinco anos.

Com excepção de uma pequena parte, a perda de assinantes do Disney+ foi registrada na Índia, onde a empresa perdeu no início do ano os direitos de transmissão dos populares jogos de críquete.

“É importante lembrar de onde começamos e como nos adaptamos com base no que aprendemos”, disse Iger sobre o Disney+.

“Desde o início, superamos as expectativas com um crescimento maciço de assinantes para o Disney+ e fomos comedidos nos gastos para impulsionar o crescimento de assinantes”, acrescentou.

