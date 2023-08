Disney registra prejuízo de US$ 460 mi e ação cai no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 18:16 Compartilhe

A Disney reportou nesta quarta, 9, que teve prejuízo líquido de US$ 460 milhões no terceiro trimestre fiscal, ante lucro de US$ 1,409 bilhão em igual período do ano passado.

Em termos ajustados, o valor representa lucro diluído de US$ 1,03 por ação, ante US$ 1,09 um ano atrás. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de lucro de US$ 0,96 por ação.

A gigante de entretenimento informou ainda aumento de 4% na receita do terceiro trimestre fiscal na comparação anual, de US$ 21,504 bilhões a US$ 22,330 bilhões.

Após a divulgação do resultado, a ação da Disney caía 0,31% no after hours de Nova York, após fechar com perda de 1,47%, às 17h42.

