Disney registra 146 milhões de assinantes em suas plataformas

A Disney continua a reduzir a brecha entre a líder em serviços de streaming Netflix e suas plataformas lançadas no final de 2019, incluindo o Disney+, que alcançou 146 milhões de assinantes no final de 2020, informou a empresa nesta quinta-feira (11).

O número compensa em parte o ano difícil que a gigante do entretenimento acaba de passar devido à pandemia, que forçou o fechamento de seus parques temáticos e cinemas. Entre outubro e dezembro, seu faturamento global caiu 22%, para 16,25 bilhões de dólares, um resultado que superou as expectativas do mercado.

Sua concorrente, a Netflix, recentemente ultrapassou os 200 milhões de usuários em todo o mundo.

