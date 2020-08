Disney quer Tom Hanks como Gepeto, no live action de ‘Pinóquio’

Tom Hanks está em negociação para interpretar o velho carpinteiro Gepeto, no live actin Pinóquio, que a Disney pretende fazer. O ator de 64 anos, segundo o site Deadline, teria lido o roteiro, gostado do que viu, e em seguida procurado o amigo e cineasta Robert Zemeckis, para revelar sua intenção.

Apesar de ainda ser um tanto cedo para isso, sabe-se que a Disney nutre há bom tempo a vontade de ter Hanks nesse papel. Essas negociações tinham começado ainda em 2018, quando a direção estava por conta de Paul King, que acabou se retirando do projeto. E eis que o cargo de diretor passou para Zemeckis, o que deu novo ânimo às partes. A nova empreitada da Disney ainda não data de estreia.

Se tudo der certo nas negociações entre produção e elenco, essa será a quarta vez que Hanks e Zemeckis engrenam um projeto em conjunto. Os dois estiveram junto em Forrest Gump (1994), Náufrago (2000) e O Expresso Polar (2004).

Pinóquio

Depois de A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão e a aguardada A Pequena Sereia, a Disney fará o remake em live action de Pinóquio, que foi lançado em animação em 1940. A história, baseada no clássico de Carlo Collodi, mostra um boneco de madeira, construído por Gepeto, um velho carpinteiro solitário. Pinóquio ganha vida com uma magia da Fada Azul, mas ele fará de tudo para se tornar um menino de verdade, de carne e osso. Para isso acontecer, contará com os conselhos do Grilo Falante, que tenta fazer com que o boneco não se meta tanto em encrencas. Além disso, quando Pinóquio conta uma mentira, o seu nariz cresce.

E essa não será a única nova versão do clássico Pinóquio. Guillermo del Toro trabalha em uma animação para a Netflix e o italiano Matteo Garrone é o diretor de outro filme em live-action, que terá Roberto Benigni como Geppetto.

Tom Hanks

Completando 40 anos de carreira agora em 2020, Tom Hanks ganhou uma indicação para o Oscar por seu papel no filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Um dos atores mais desejados dos estúdios, Hanks, no momento, está filmando a cinebiografia de Elvis Presley, que teve de ser interrompida por causa da pandemia de coronavírus. Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, contraíram o coronavírus, se recuperaram e contribuíram com as pesquisas doando sangue.

Veja também