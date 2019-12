‘Disney On Ice’ no Brasil reunirá personagens clássicos e recentes

O espetáculo Disney On Ice retornará para o Brasil em 2020. As apresentações de Disney On Ice – 100 Anos de Magia ocorrerão entre os meses de maio e junho nas cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro e promete reunir personagens marcantes dos quase cem anos de história da empresa em superfícies cobertas de gelo.

Dentre os 50 personagens que irão participar das apresentações estão Mickey, Minnie, Pateta, o Pato Donald e princesas como Jasmine, Cinderela e Rapunzel. Os personagens da franquia Toy Story irão participar pela primeira vez do espetáculo, ao lado de Garfinho, introduzido em Toy Story 4.

Serão performadas mais de 30 músicas, como Livre Estou, de Frozen, Amigo Estou Aqui, de Toy Story, e Hakuna Matata, de O Rei Leão. A ideia do espetáculo é celebrar os cem anos de história da Disney, indo dos personagens clássicos, como o Mickey Mouse, até os mais recentes, como a princesa Elsa.

O espetáculo possui 120 minutos de duração. Os ingressos para as apresentações em qualquer uma das quatro cidades pode ser comprados pelo site Uhuu. Os de Porto Alegre e Curitiba já estão disponíveis, e as vendas em São Paulo começam na próxima quinta-feira, dia 12.

Datas das apresentações de Disney On Ice

O espetáculo começará em Porto Alegre, de 12 a 17 de maio, no Ginásio Gigantinho (Avenida Padre Cacique, 891), seguido por Curitiba, de 20 a 24 de maio, no Ginásio Tarumã (Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1649). Além disso, as apresentações ocorrerão em São Paulo, a partir do dia 27 de maio, no Ginásio Ibirapuera (Rua Manuel da Nóbrega, 1361) e no Rio de Janeiro, a partir do dia 10 de junho, no Ginásio Maracanãzinho (Avenida Presidente Castelo Branco, Portão 3).

Horários e valores de Disney On Ice em São Paulo

Nos dias 27 (quarta-feira) e 28 (quinta-feira) de maio, as apresentações começarão às 19h30. Os preços dos ingressos variam de R$ 45 (meia-entrada) a R$ 360 (inteira).

No dia 29 de maio (sexta-feira), a apresentação começará às 19h30, no dia 30 às 11h e às 19h e no dia 31, às 10h e 18h. Os preços dos ingressos variam de R$ 55 (meia-entrada) a R$ 400 (inteira). Será possível parcelar os valores em até seis vezes, em compras realizadas até o dia 25 de dezembro.