Disney, Netflix, Paramount+, Prime Video e AppleTV+: as principais estreias de janeiro

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 03/01/2024 - 16:55 Para compartilhar:

Ano novo – com filmes e séries novas para maratonar também! São clássicos, sequências e estreias exclusivas dos principais streamings que chegam no primeiro mês do ano. Confira a lista.

Netflix

“Matilda”, dia 1

“Sob o Sol da Toscana”, dia 1

“Irmãos Sun”, dia 4

“A Sociedade da Neve”, dia 4

“O Outro Lado da Dor”, dia 5

“Garota Devora Universo”, dia 11

“Lift: Roubo nas Alturas”, dia 12

“Ponto Final”, dia 17

“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba”, dia 17

“The Kitchen”, dia 19

“60 Minutos”, dia 19

“A Herdeira”, dia 19

“Griselda”, dia 25

“Somos Guardiões”, dia 28

Prime Video/Amazon

“After: Para Sempre”, dia 1

“Marry My Husband”, dia 1

“Fale Comigo”, dia 4

“Terror de Estúdio 666”, dia 8

“Foe”, dia 10

“Role Play”, dia 12

“Indian Police Force”, 19 de janeiro

“Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo”, dia 24

“O Zorro”, dia 25

“Expatriadas”, dia 26

“The Underdoggs”, dia 26

“Um Lugar Bem Longe Daqui”, dia 31

“Loucas em Apuros”, dia 31

Disney/Star+

“Sempre Fui Eu” (2ª temporada), dia 17

“Cristobal Balenciaga”, dia 19

AppleTV+

“Histórico Criminal”, dia 10

“Mestres do Ar”, dia 26

Paramount+

“The Curse” (1ª temporada), dia 6 / Episódio 9 (episódios semanais)

“Skymed” (2ª temporada), dia 12

“June”, dia 17

“Transformers: O Despertar das Feras”, dia 18

“A Mulher na Parede” (1ª temporada), dia 20

“Sexy Beast” (1ª temporada), dia 20

“As Superpoderosas”, dia 23

A HBO Max não divulga lista dos lançamentos mensais, porém, até o momento está confirmado a nova temporada da série “True Detective”, chamada “True Detective: Terra Noturna”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias