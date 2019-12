Disney lança curtas-metragens sobre princesas feitos em Libras

O Disney Channel realiza o especial 12 Dias de Princesas a partir desta segunda-feira, 2, com filmes estrelados por princesas da Disney. Além das produções, o projeto conta com a exibição de curtas-metragens feitos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os filmes exibidos vão desde clássicos como A Bela Adormecida e Branca de Neve e os Sete Anões até as histórias mais recentes da empresa, como Frozen: Uma Aventura Congelante e Moana: Um Mar de Aventuras.

Os curtas-metragens foram produzidos por uma empresa especializada em acessibilidade de conteúdos audiovisuais e irão resumir os filmes exibidos. Cada produção dura em torno de cinco minutos e vai ao ar antes do filme completo.

Além da exibição no Disney Channel, as miniproduções serão liberadas no canal oficial da Disney Junior no Youtube. Todos os filmes serão exibidos às 9h30, com exceção de domingo, que será às 7h30.

Confira a lista dos filmes:

02/12 (segunda-feira): Valente

03/12 (terça-feira): Aladdin

04/12 (quarta-feira): A Bela Adormecida

05/12 (quinta-feira): Enrolados

06/12 (sexta-feira): A Bela e a Fera

07/12 (sábado): Cinderela

08/12 (domingo): Frozen: Uma Aventura Congelante

09/12 (segunda-feira): A Pequena Sereia

10/12 (terça-feira): A Princesa e o Sapo

11/12 (quarta-feira): Pocahontas

12/12 (quinta-feira): Branca de Neve e os Sete Anões

13/12 (sexta-feira): Moana: Um Mar de Aventuras