Disney estuda opções estratégicas para negócio da India, cujo lucro deverá cair 50%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 18:54 Compartilhe

A Disney está explorando opções estratégicas para o negócio Star India, uma das principais propriedades que adquiriu da Fox. A receita geral da Star India para o ano fiscal que termina em setembro de 2023 deverá cair cerca de 20%, para pouco menos de US$ 2 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Espera-se que seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização caia cerca de 50% nesse período, de cerca de US$ 200 milhões no ano passado, segundo as fontes.

A Disney conversou com pelo menos um banco sobre maneiras de ajudar o negócio na Índia a crescer enquanto compartilha parte dos custos, de acordo com as fontes. As negociações estão nos estágios iniciais.

A Disney pagou US$ 71,3 bilhões em 2019 por ativos de entretenimento da 21st Century Fox. À época, a Star India era considerada uma das “joias” da Fox e era uma parte importante do plano da Disney de desenvolver seu negócio de streaming globalmente.

O acordo deu à Disney os direitos de transmissão de jogos de críquete cada vez mais populares da Premier League indiana, bem como dezenas de canais de TV em vários idiomas e uma participação em uma produtora que faz filmes de Bollywood. A sorte mudou no ano passado, depois que a Disney perdeu uma batalha pelos direitos de continuar transmitindo as partidas de críquete. Sem essa programação, o serviço tornou-se menos atraente para muitos usuários.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias