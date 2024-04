Disney está perto de vencer batalha para manter Trian fora do conselho administrativo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 18:04 Para compartilhar:

A Walt Disney avançou em sua batalha contra a Trian Partners, de Nelson Peltz, com mais da metade dos votos, segundo fontes. A empresa tenta concluir uma disputa sobre a composição de seu conselho administrativo, a Trian pretende conseguir assentos no conselho para Peltz e o ex-chefe financeiro da Disney, Jay Rasulo.

Embora os investidores individuais detenham uma parcela enorme das ações da Disney e se espere que desempenhem um papel importante, o destino da batalha está fortemente nas mãos dos grandes acionistas. Eles incluem as empresas de gestão de dinheiro Vanguard, BlackRock e State Street, que juntas possuem mais de 16% das ações da empresa.

A BlackRock, segundo maior acionista da Disney, está entre os principais investidores que apoiam a Disney, disseram as fontes. A gestora financeira possui cerca de 78 milhões de ações da Disney, o que lhe confere uma participação de 4,2% no valor de cerca de US$ 9,5 bilhões, de acordo com a FactSet.

O apoio da BlackRock é um grande golpe a favor do CEO da Disney, Bob Iger, que está tentando se defender da tentativa de Trian de conseguir dois assentos no conselho da empresa, enquanto ela passa por uma dramática tentativa de recuperação. Iger e a sua equipe de relações com investidores têm percorrido o país nas últimas semanas, sugerindo aos principais acionistas que deixar Peltz juntar-se ao conselho seria contraproducente.

A administradora financeira de Baltimore T. Rowe Price, disse hoje que também planeja apoiar a Disney. Ela possui cerca de 9,3 milhões de ações da Disney, ou cerca de 0,5% do total.

Do outro lado, o fundo de hedge Trian tem o apoio de investidores, incluindo Neuberger Berman, que expressou frustração com a forma como a Disney lidou com a sucessão. A Trian controla cerca de 32,3 milhões de ações, ou 1,8% do total. O fundo tem trabalhado ao lado de Ike Perlmutter, ex-presidente da Marvel Entertainment, que é um dos maiores acionistas individuais da Disney, e que deu à Trian o direito de voto em suas mais de 25 milhões de ações.

Não há garantias de que a Disney vencerá, já que os investidores ainda estão votando e podem mudar o voto na reunião anual de quarta-feira.

