Disney e conselho do estado da Flórida alcançam acordo de 15 anos para solucionar disputa legal

AFP 13/06/2024 - 6:08

Um conselho que supervisiona os parques temáticos da Disney na Flórida anunciou um acordo de 15 anos com a gigante do entretenimento, o que significa o ponto final de uma disputa legal entre as partes, informou a imprensa local

Como parte do acordo, aprovado por unanimidade segundo o canal CNN, a Disney investirá até 17 bilhões de dólares nos próximos 10 a 20 anos para expandir seus enormes resorts e parques temáticos na área de Orlando.

O acordo também prevê a criação de um quinto “grande” parque temático na região, assim como de outros dois de “menores dimensões”.

A Disney e o conselho definido pelo governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, anunciaram em março que haviam solucionado vários litígios que estavam pendentes, mas que um permaneceria aberto e seguiria para um tribunal federal.

A empresa e DeSantis entraram em conflito depois que a Disney criticou uma lei da Flórida que proíbe o ensino de questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas do estado.

Após os comentários, DeSantis nomeou um painel para administrar o distrito especial concedido na década de 1960 ao grupo Disney para seu parque de diversões nas imediações de Orlando, administrado pela empresa como um governo local.

A decisão permitiu que o Conselho do Distrito de Supervisão do Turismo da Flórida Central assumisse em 2023 a gestão dos terrenos do Walt Disney World Resort.

A empresa do Mickey Mouse é considerada o maior empregador privado da Flórida, com mais de 75 mil postos de trabalho.

