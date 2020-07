Disney+ e Beyoncé lançam álbum visual “Black Is King”

Usando como inspiração seu trabalho em ‘O Rei Leão: O Presente’, Beyoncé montou uma ação reimaginando a história da Disney em ‘Black Is King’.

No trailer publicado, as particularidades externas ficam mais em evidência do que a trama em si, mas o álbum visual está refletindo sobre as questões dominantes em ‘O Rei Leão’.

