Disney+ divulga trailer de ‘Sozinho em Lar Doce Lar’, remake de ‘Esqueceram de Mim’

A Disney+ divulgou nesta quarta-feira (13) o trailer do filme Sozinho em Lar Doce Lar, remake do clássico de natal Esqueceram de Mim (Home Alone, 1990).

A estreia do longa está marcada para 12 de novembro e conta com Archie Yates no papel de Max Mercer, uma criança que é esquecida em casa quando a família vai de férias para o Japão. Sua curtição na casa vazia é interrompida por um casal que quer invadir a propriedade para recuperar uma relíquia de família.

Assim como no original, a criança de Sozinho em Lar Doce Lar é extremamente inventiva na criação de suas armadilhas. O filme conta com Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell.

Confira o trailer:

