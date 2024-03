Disney desiste de batalha judicial com Ron DeSantis sobre terreno em Orlando

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 21:42 Para compartilhar:

A Disney desistiu de uma longa batalha judicial com o governador da Flórida, Ron DeSantis, pelo controle de um terreno em Orlando onde fica um de seus resorts, encerrando uma disputa de anos e dando ao governador uma vitória política.

A trégua da empresa com o Central Florida Tourism Oversight District – a entidade que supervisiona o terreno e a infraestrutura do resort, cuja diretoria é escolhida pelo governador – dá a DeSantis mais poder e influência sobre as operações da Disney na Flórida. Isso também abre caminho para a Disney expandir seus parques temáticos e propriedades de resorts no estado.

“Tudo o que fizemos foi no melhor interesse do estado da Flórida. Fomos justificados em todas essas ações”, disse DeSantis nesta quarta-feira, 27.

O presidente do Walt Disney World, Jeff Vahle, disse que estava satisfeito com o fim do litígio com o distrito, que é supervisionado por uma diretoria escolhida a dedo pelo governador. “Esse acordo abre um novo capítulo de engajamento construtivo com a nova liderança do distrito e atende aos interesses de todas as partes”, disse Vahle.

